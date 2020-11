Seniory v domovech mohou od soboty znovu navštívit příbuzní

Návštěvy ale budou muset mít platný negativní test na koronavirus. „Ten nesmí být starší než 48 hodin,“ dodala. Důvodem je to, že v pátek má skončit pravidelné testování klientů v domovech pro seniory vždy po pěti dnech. Vyšetření pracovníků na koronavirus v pětidenních intervalech by se mělo provádět do konce nouzového stavu. Do té doby, tedy 12. prosince, měl podle nařízení ministerstva zdravotnictví z minulého týdne trvat i zákaz návštěv v zařízeních.