Seniorka Ljuba utekla z Ukrajiny jen se dvěma kočkami

Zůstat, nebo v 69 letech opustit Ukrajinu? Váhat přestala Ljuba Vodjanko v momentě, když ruští vojáci bombardovali Kyjev. Popadla své dvě milované kočky a vydala se do Plzně. „Bylo to opravdu těžké rozhodnutí, ale u nás už to není bezpečné. Hrozně se mi po domově stýská,“ řekla.