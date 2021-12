Senát odmítl možnost uznávat osvojení dětí z ciziny u homosexuálních párů

Horní komora se neztotožnila se senátorskou novelou, podle níž by české soudy měly uznávat rozhodnutí o osvojení dětí v cizině homosexuálními páry. Podle kritiků by novela o mezinárodním právu soukromém znamenala zásah do občanského zákoníku. Václav Láska (Senátor 21) jako autor novely dnes proto slíbil do jara příštího roku předložit komplexní novelu českého práva.