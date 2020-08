Šéf strážníků: Hygiena po nás chtěla stáhnout příběh o nakažených

„Vůbec ho nezajímala podstata. Vůbec ho nezajímalo, k čemu došlo, jestli to mají nějak prověřit, abychom předali kontakty. Pro mě je to jen potvrzení, že zveřejnění příběhu bylo jedině správně,“ má jasno šéf strážníků.

V případu jde o to, že v textu na webu městské policie si jeden ze strážníků stěžuje na laxní postup lékařů a hygienické stanice poté, co se jeho syn nakazil koronavirem na večírku v pražském klubu Techtle Mechtle a postupně se infikovali i další členové rodiny.

„Je to jednostranná interpretace. A navíc, pokud je to tento případ, tak tam bylo napsáno, že s výsledkem testu byl seznámen 17. července. O tom, že je pozitivní, věděl. A i rodina měla přijmout určitá opatření, aby nenakazili starší členy. Na to se nemusí čekat na KHS, to je i trochu na našem uvažování,“ pustila se také do kritiky strážníkovy rodiny Rážová.