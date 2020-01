Schwarzenberg: Trump nabízí Palestině protektorát a hlavní město v Chuchli

Vadí mu také, že palestinský stát, který by takto měl vzniknout, by bylo rozdrobené území s omezenou suverenitou, který by se nesměl ozbrojit. „Vlastně by to byl takový izraelský protektorát,“ prohlásil Schwarzenberg ve středu v ČT.

Podle něj by to byla obdoba bantustanů, což byla apartheidem uměle vytvářená území v JAR a Namibii v druhé polovině minulého stolení pro původní černošské obyvatelstvo.

„Když nepřeji tomu druhému ucelené státní území, jen roz­drobené drobečky, je to stejný postoj. Je mi líto. Já miluji Iz­rael. Znám tuto zemi od roku 1964. Často ji navštěvuji, mám tam přátele. Ale bohužel toho času dělají politiku, kterou považuji – mírně řečeno – za nesprávnou,“ dodal Schwarzenberg.

„Především to považuji za projekt podmíněný vnitropolitickými úvahami. Má pomoci Bibimu (Benjamin Netanjahu) k vítězství v Izraeli a Trumpovi k volebnímu vítězství v USA. O Palestince nikdo dnes ne­dbá,“ prohlásil Schwarzenberg. Jak dodal, Česko má z vlastních dějin „neblahou zkušenost, když se lidé dohodnou o míru o nás a bez nás“.

Schwarzenberg odmítavý postoj Palestinců k nedělitelnému Jeruzalému chápe. „Nepřijímají řešení, které by v českých poměrech znamenalo, že hlavním městem českého státu by byla Chuchle a Praha by patřila někomu jinému.“ Podle něho je možné najít pro Palestince řešení a připomněl Řím, kde leží uprostřed Vatikán.

Šéf zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) ČTK řekl, že vznik samostatné Palestiny je cesta, která by mohla si­tuaci uklidnit. „Nicméně je to typicky trumpovské, on sice udělá A, ale neudělá B. Především se nedomluví s Palestinci,“ řekl.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je plán v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Naopak ODS či KDU-­ČSL považují návrh za iniciativu, která by mohla být základem pro řešení konfliktů. Pirát Jan Lipavský považuje plán za nebezpečný.