Schillerová: Havlíčka do čela Sněmovny myslíme vážně

To je jasné poměrné zastoupení. Nabídnuty nám byly dvě pozice místopředsedů. Chceme nastavit co nejsilnější opoziční klub a rolí opozice je přece kontrolovat vládnoucí většinu.

ANO posílá do vedení Sněmovny Havlíčka

Nakonec jsme se zachovali korektně a všechny strany měly svého místopředsedu. My jsme odpovídající nabídku nedostali, při tomto poměrném zastoupení bychom měli mít tři lidi ve vedení.

Jasně jsme navrhovali, ať se počet místopředsedů sníží. Zdá se nám neadekvátní, že má mít pirátská strana místopředsedu, když má čtyři poslance. V rámci vyjednávacího týmu se vedly debaty a výsledkem je to, že jsme poslali tyto nominace.

Samozřejmě že našli. My jsme hlasovali o dvou nominantech a oba, jak Jana Mračková Vildumetzová, tak pan Vondráček, dostali tak obrovskou podporu, že jsme o dalších nominantech nehlasovali.

Nechť to proběhne. Nesouhlasím s tím, že nám budoucí vládnoucí koalice takto kádruje nominanty. Radek Vondráček byl čtyři roky předsedou Sněmovny, je to právník, vzdělaný člověk, funkci bude zvládat bez problémů.

Ať to zazní na mikrofon a on má šanci se obhájit. My máme právo postavit si svoje nominanty a o tom hlasujeme. Všichni tito tři lidé dostali absolutní podporu. Proč bychom měli ustupovat?