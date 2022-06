Scheinherr podal trestní oznámení na Augustína, následně ho pustil do další společnosti

„Jsem zděšen, že 21. října 2021 byl Matej Augustín zvolen místopředsedou společného podniku, tedy dlouho potom, co jste na něj podal trestní oznámení, tak jste souhlasil s tím, že bude statutár v tom společném podniku. To nevadilo?“ tázal se opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO).

„Jak je možné, že někoho, na něhož dáváte trestní oznámení, tak ho necháte navolit do statutárního podniku společného podniku. To mi hlava nebere,“ tepal dále Scheinherra.

Ten se celou dobu brání, že to byl právě on, kdo podal trestní oznámení, s policií na případu měsíce spolupracoval a korupci pomohl rozkrýt. Opozice mu to ale nevěří.

V roce 2021 založení společného podniku Nové Holešovice mezi dopravním podnikem Prahy a společností Nové Holešovice Development (NHD), která patří do developerské skupiny Karlín Group, schválila jak rada města, tak orgány podniku. Účelem byla výstavba kolem stanice metra C Nádraží Holešovice. Akcionáři DP měli získat 25 procentní podíl, zbytek měl připadnout do vlastnictví NHD.

V médiích se nově objevila informace, že si Augustín spolu s bývalým náměstkem Petrem Hlubučkem (STAN) a podnikatelem Michalem Redlem, řekl developerovi o pět milionů korun. Peníze měli požadovat výměnou za to, že se na nadcházejícím zasedání představenstva podniku zdrží námitek právě proti založení dané akciové společnosti. Nemá však jít o jediný případ požadování úplatků, ze kterého nyní vyšetřovatelé trojici viní.

Scheinherr: Nezhroutím se. Mám čisté svědomí

Scheinherr nechával většinu kritiky bez reakcí. V jednom z mála vystoupení reagoval však na slova Radomíra Nepila (ANO), který mu vyčetl, že považuje za „geniální” opatření, když audity, kterými se hájil, dělal obviněný šéf právního odboru DP, čímž narážel na rovněž obviněného Dalibora Kučeru. Současně rozporoval Scheinherrovu verzi, že sám podal trestní oznámení, ale že k tomu přistoupil až poté, co ho sami pozvali policisté k podání vysvětlení.

„Nebojte se, nezhroutím se vám tu. Svědomí mám čisté. Nebyl jsem předvolán k podání vysvětlení, naopak jsem já kontaktoval policii a podal jsem trestní oznámení,“ řekl Scheinherr.

Nepil, či jeho stranický kolega Patrik Nacher požadovali, aby často zmiňované trestní oznámení Scheinherr zastupitelům předložil k nahlédnutí. Ten to však odmítl.

Scheinherr na četné dotazy, proč nechal rok a půl od podání oznámení zvolit do společného podniku Augustína, reagoval s tím, že tam Augustín byl nominován představenstvem a jakožto ekonomický ředitel to měl v gesci. Opozice argument nepřijala, nevysvětluje to důvod, proč se zvolením Scheinherr souhlasil.