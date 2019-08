Šakala můžete potkat i na okraji Prahy, říká zoolog

Stručná odpověď je obtížná. Předně si musíme položit další otázku – co je vlastně normální? Jistě, zvykli jsme si po většinu druhé poloviny 20. století na relativně vyrovnaná období, kdy v zimě bylo dost sněhu, deště bylo „tak akorát“ a letní vedra jen nakrátko šplhala přes tropické hodnoty. Ale třeba v roce 1947 bylo stejné, nebo možná ještě větší sucho, než je nyní. Dění v přírodě není „nalinkované“ podle pravítka a v určitých cyklech, kratších i delších, se mění. Známý je třeba i vliv jevu El Niňo. A kdybychom se podívali dále do minulosti, pak v uplynulých 10 000 letech (tzv. holocén) byla dlouhá období, kdy průměrné teploty a srážky byly nižší či vyšší než dnes.

Jinými slovy řečeno – je jistá naděje, že nastane zase období, kdy bude chladněji či vlhčeji. Má to však jeden háček, neznámou veličinu – působení člověka. Za poslední století se jeho vliv na dění v přírodě výrazně posílil (dokonce se hovoří o novém geologickém období antropocénu) a odhady, jak moc či jak málo klima lidstvo ovlivňuje, jsou středem vědeckých diskusí. Bohužel se z toho stala do značné míry i záležitost politická, což věci neprospívá.

S divokými prasaty je to jiná historie. Přesné příčiny jejich populační exploze, která začala v 80. letech minulého století a do současnosti přinesla minimálně třicetinásobné zvýšení početních stavů, sice neznáme, nicméně tři faktory k ní rozhodně přispěly. V prvé řadě stojí způsob zemědělského hospodaření, kdy na polích zůstává množství zbytků pěstovaných plodin, které prasatům poskytuje dobrou obživu i v kritickém zimním období. Druhým činitelem je to, že chybí přirození predátoři, které – a to je třetí příčina – nezvládnutý myslivecký management nedokáže nahradit.