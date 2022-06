S členstvím v NATO je spokojeno nejvíc Čechů od vstupu do aliance

Téměř čtyři pětiny lidí v Česku pokládají nyní NATO za potřebnou organizaci. Většina Čechů v průzkumu uvedla, že NATO zajišťuje mír v Česku i Evropě. To, že je členství Česka v NATO zárukou míru a bezpečnosti v zemi, si myslí 59 procent dotázaných. Skoro dvě třetiny lidí také uvedly, že členství v NATO zvyšuje mír a stabilitu v Evropě. Naopak 33 procent Čechů považuje členství v NATO za riziko možného zatažení Česka do vojenského konfliktu a 22 procent dotázaných řeklo, že to zvyšuje napětí a nejistotu v Evropě.