Rybáři jsou proti cyklostezce u Labe

Vedení radnice by jim rádo vyhovělo alespoň v tom, aby se rybáři dostali auty blíž k řece. Město chce sice vybudovat poblíž řeky odstavné parkoviště, ale rybáři by museli ujít několik stovek metrů. To se jim nezdá, chtějí zajíždět až přímo ke svým pláckům.

„U vody už nebude klid, budou tam jezdit cyklisti, bude tam provoz, rámus,“ namítal jeden ze členů rybářského svazu v Mělníku. „Existuje také možnost, že by město odkoupilo pozemky u cukrovarské zdi, které v minulosti využíval cukrovar jako cestu. Tím by přibyl další přístup k Labi pro veřejnost,“ uvedl místostarosta Schweigstill.

Zda město pozemky odkoupí, bude záležet na jednání s cukrovary, zda skutečně pozemky budou chtít odprodat, a především na ceně, jakou by musela městská kasa vydat. Podle Schweigstilla by tím pro veřejnost vznikl nový přístup k řece.

Budovaná cyklostezka v Mělníku je součástí nadregionální trasy kolem Labe a cyklisté si ji naopak hájí. „Je zvláštní, že rybáři nechtějí cyklostezku a argumentují tím, že se nedostanou autem k vodě. Měli by to být milovníci a ochránci přírody, takže auto u řeky by jim mělo vadit. Asi by jim vadilo jen cizí, ne jejich vlastní,“ pozastavil se nad postojem rybářů mladík projíždějící městem na kole. „Když jedu na kole, tak u toho nehulákám, tak nevím, jaký rámus mají rybáři na mysli,“ pousmál se cyklista.