Rybáři: Další úhyn ryb nelze vyloučit

Hned v prvních hodinách po úhynu místní rybáři ukazovali na vodohospodáře s tím, že za úhynem pod vodním dílem Nové Mlýny je jejich špatná práce. Poté, co emoce vychladly, vedení rybářů i vodohospodáři hovoří o společném postupu.

„Podle odborníků je faktorů, které zapříčiňují podobné události, více. Tím hlavním je přemíra živin ve vodních tocích, zejména fosforu. Naším společným cílem by proto mělo být zkvalitňování čištění odpadních vod a zpřísnění limitů pro vypouštění odpadních látek do vodních toků,“ napsal Právu Jiří Ryšánek, předseda Moravského rybářského svazu.

Nejen jihomoravské řeky se dlouhodobě potýkají s nedostatkem vody a tím pádem nízkými průtoky, a proto ani podle mluvčího povodí Petra Chmelaře nelze vyloučit opakování úhynu ryb. Vodohospodáři se proto snaží řece pomoci a vypouští z Nových Mlýnů více vody, než kolik do nádrže přitéká.

„Za těch deset dnů od prvního úhynu jsme takto vypustili ze zásobního prostoru 12 procent, a to nelze při podobném průtoku držet donekonečna. Musíme navíc pamatovat i na ryby v nádrži,“ upozornil Chmelař. Množství kyslíku v Dyji je navíc podle měření stále nízké a vodohospodáři nastínili, že pokud by ryby neuhynuly před deseti dny, zřejmě by ke katastrofě došlo nyní.