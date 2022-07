Revoluce ve školství? Co kdyby škola začínala až od 9:00, přemýšlí politici

Debata o tom, zda je pro žáky a studenty zdravé chodit do školy tak, jak je v Česku zvykem, a zda by se neměl začátek vyučování posunout na pozdější hodinu, je čas od času otevírána už delší dobu. Nyní téma opět oživil nový ministr školství Vladimír Balaš v rozhovoru pro server Lidovky.cz

„Žáci jsou přehlcováni znalostmi, které ale pak neumí aplikovat. Takže se možná omezí počet hodin. Rád bych škrtnul první hodinu. Při změně rámcových vzdělávacích programů k nějaké redukci učiva stejně musí dojít. A je prokázáno, že zejména u pubertálních dětí brzké vstávání narušuje biorytmus a že podávají mnohem lepší výkony, když chodí do školy až v devět hodin. Mnoho z nich navíc dojíždí a musí vstávat o to časněji,” řekl konkrétně ministr v sobotním rozhovoru.

Pak je ale otázkou u rodičů, kteří chodí brzo do práce, zda by ty menší děti stejně nemusely vstávat a chodit třeba do družiny a byly tam o to déle. Věra Kovářová, místopředsedkyně STAN

Ve stejný den se v Hradci Králové konal mimořádný celorepublikový sněm vládního hnutí STAN, za nějž Balaš ve vládě sedí. Novinky při této příležitosti oslovily některé členy, jak se ministrům nápad dívají. Nikdo z oslovených by se posunutí začátku vyučování výslovně nebránil, shodují se však na tom, že bude potřeba vše řádně prodiskutovat.

„Jako učitel mám na to docela pozitivní názor, protože můj biorytmus byl vždy až od 9 hodiny a i má první hodina v pozici žáka i učitele byla vždy ta nejhorší. Je to teď samozřejmě nějaký ideový výrok, ale mně se docela líbí,” reagoval vicepremiér, ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan, který na sněmu obhájil pozici.

Co budou dělat rodiče, když jdou do práce, ptá se Kovářová

Návrhu se nebrání ani Balašův předchůdce Petr Gazdík či středočeská hejtmanka a nová členka předsednictva hnutí Petra Pecková.

„Je to téma, které se ve školství diskutuje už dlouho. Obecně jsem toho příznivcem, ale není to absolutní, ne všem to musí vyhovovat. Začal bych to určitě diskutovat. Uvítal bych, aby si mohla každá škola ve školním řádu stanovit pravidla. To stejné si myslím o mobilních telefonech ve škole. Cílem budoucího školství, aby kromě těchto formálních pravidel, měla každá škola i nějaké vnitřní sdílené hodnoty, na nichž staví, a toto je možná cesta, jak k tomu dojít,” míní exministr.

I Pecková by byla opatrná s plošným přístupem. „Moje starší dítě teď studovalo na střední škole v zahraničí a začínali v 9 hodin. Myslím si, že by to spousta dětí i rodičů uvítala, ale určitě ne plošně. Je to revoluční myšlenka, ale pakliže existují nějaké studie, které říkají, jak funguje biorytmus člověka a bylo by to přínosem, tak bychom o tom minimálně měli začít diskutovat,” řekla Novinkám.

Naopak lehce rozporuplné pocity z Balašova návrhu má místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN).

Je pravda, že v jiných zemích se třeba začíná o něco později, na druhé straně u nás je tradice začínat v 8 hodin, takže je to na nějakou delší diskusi. Petr Fiala, premiér a předseda ODS

„Pokud zdravotní výzkumy říkají, že by to bylo lepší a dětí budou pozornější a odpočatější, tak z tohoto zdravotního hlediska to dává smysl. Pak je ale otázkou u rodičů, kteří chodí brzo do práce, zda by ty menší děti stejně nemusely vstávat a chodit třeba do družiny a byly tam o to déle,” řekla s tím, že ona sama chodila do práce vždy brzo a takovéto posunutí by vyžadovalo součinnost partnera, což nemusí fungovat u každého.

„Pokud by tedy bylo dítě malé, tak sama za sebe mohu říct, že by to asi nebylo úplně fajn. Když je pak dítě starší, tak ho to může posunout k samostatnosti, protože se musí samo vypravit, což by mohlo mít i pozitivní důsledky,” doplnila.

Fiala: Začínat od osmi je tradice

Čestným hostem starostovského sněmu byl také premiér Petr Fiala (ODS), který přijel své koaliční partnery podpořit. Ani on by se otevření diskuse nad touto otázkou nebránil.

„Přemýšlíme nad tím, a je to nejen k diskusi politikům, ale musí to být širší debata s odbornou veřejností, jak snížit kvantitu se kterou se žáci ve škole potýkají ve prospěch kvality. Jestli by tomu pomohl pozdější začátek školy, tak to v tuto chvíli nevím. Je pravda, že v jiných zemích se třeba začíná o něco později, na druhé straně u nás je tradice začínat v 8 hodin, takže je to na nějakou delší diskusi,” připojil svůj názor premiér.

Ministr školství Balaš nechal pro zajímavost o tématu posunuté školní docházky hlasovat delegáty STAN. Ruku zvedla zhruba třetina. Zřejmě se tak podle něj stalo kvůli tomu, že ne všichni jsou rodiči dětí v pubertálním věku, kterým analýzy připisují největší benefit ze změny.