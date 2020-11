Restaurace v Praze nabízejí výhodné obědy pro děti a seniory

Školní jídelny, které dříve děti i senioři hojně využívali, jsou kvůli nouzovému stavu uzavřené stejně jako školy. Pražský magistrát proto ve spolupráci s pražskými restauracemi zřídil webové stránky, přes které se dají objednat výhodné dotované obědy ( obedyprodeti.praha.eu ). Do projektu je zapojeno téměř 60 restaurací a očekává se, že další přibudou.

Projekt má pomoci nejen rodičům a seniorům, ale i živnostníkům, které protikoronavirová vládní opatření těžce zasáhla. „Vidíme to jako příležitost pro restaurace, které dramaticky přišly o zákazníky a jsou omezeny pouze na výdejová okénka, překlenout období koronavirových omezení a získat v tomto období novou skupinu zákazníků,“ dodává Petr Hlubuček.

Samotné restaurace, které se do projektu zapojily, iniciativu vítají. „Tuto iniciativu velmi chválíme, protože už víme, že nám to přilákalo jak stávající, tak nové zákazníky, Chodí sem maminky nebo vnuci nebo babičky pro jídla a vedle toho, že si koupí dětskou porci, tak si k tomu koupí i tu seniorskou anebo i tu hlavní, neboli tu nabídku, pro kterou by sem zákazník jinak nedošel,” zmiňuje majitel restaurace Carl Inn Lukáš Zicha.