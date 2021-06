Ředitel domova, kde zemřel senior: Přemlouvali jsme pečovatele, ať se očkují, víc dělat nešlo

Nesleduji to, ale je to dost dobře možné. Jiný podobný případ dnes neznám. Rozhodně ale nejsme covidem zamořený barák, jak se uvádí. Posledního čtvrt roku jsme měli od nákazy klid.

Neočkované před každou směnou antigenními testy. Zbytek každý týden. Negativní test měla i nakažená pečovatelka. Jinak by do práce ani jít nemohla. Bylo jí špatně, šla k lékaři, který zjistil covid. Někteří z neočkovaných zaměstnanců postupně omarodili, což se podařilo díky testům včas podchytit. Víc toho udělat nešlo. Nic jsme nezanedbali.

Kompetentní instituce by měly zaujmout jasné stanovisko, co dělat se zaměstnanci domovů důchodců, kteří odmítají očkování. Možná tahle nešťastná událost přispěje k tomu, že diskuse na toto téma se otevře.

Opakovaně. Nařídit to ale nelze. Jde o téma na diskusi, zda by v sociálních službách nemělo být očkování proti covidu povinné. Ty babičky a dědečkové před námi nemají kam utéct. Ukazuje se, že první vlna očkování není spásonosná, a že klienty seniorských domů bude nutné na podzim znovu proočkovat. Kompetentní instituce by měly zaujmout jasné stanovisko, co dělat se zaměstnanci domovů důchodců, kteří odmítají očkování. Možná tahle nešťastná událost přispěje k tomu, že diskuse na toto téma se otevře.