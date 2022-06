Rakušanovo vedení se začíná rozpadat

Vedení STAN pod tlakem postupně opustili europoslanec Stanislav Polčák, exposlanec Jan Farský, který je až do září na stáži ve Spojených státech a předal pravomoci prvního místopředsedy Petru Gazdíkovi, a minulý týden zemřel místopředseda Věslav Michalik.

„Předsednictvo dále vyzvalo Petra Hlubučka, aby odstoupil z funkce náměstka primátora hl. m. Prahy a všech dalších funkcí, v nichž reprezentuje hnutí STAN,“ dodala mluvčí. Hlubuček šéfuje krajské organizaci STAN a je na kandidátce do zářijových voleb na radnici.

„STAN je organizovaný zločin. Mluvil jsem o tom opakovaně. Myslím, že všichni víme, že je to uskupení, které šlo do politiky loupit peníze pro sebe, takže to není nic překvapivého,“ řekl novinářům lídr ANO Andrej Babiš.