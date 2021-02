Prymula: Lék od Eli Lilly je průlom

„Účinnost toho preparátu je po dlouhé době skutečně zajímavá. Pokud je 80 procent, jak je deklarováno, tak je to preparát, který je průlomový,“ řekl Právu Prymula.

Stejně jako lék REGEN-COV2 by se mohl nasazovat u lidí, kteří onemocněli a u kterých je vysoká pravděpodobnost těžkého průběhu choroby. „Indikace je prakticky identická, jen u léku REGEN-COV2 jde o dvě protilátky,“ řekl Prymula s tím, že u bamlanivimabu už probíhají studie, zda by se mohl podávat v „koktejlu“ protilátek.

„Ten preparát není pro zcela běžné použití. Tam, kde je riziko, že dojde k těžkému průběhu onemocnění, nebo jsou to lidé hospitalizovaní kvůli jinému onemocnění a zjistí se u nich pozitivita, tak to jsou přesně ti lidé, u kterých by měl být ten lék použit, aby nedošlo ke komplikovanému průběhu,“ řekl Prymula.