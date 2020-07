Prymula: Kluby jsou riziko a v ubytovnách tiká bomba

Lidé by měli být odpovědní, dezinfikovat si ruce, když to jde, udržovat rozestupy. Uvažuje se i o znovuzavedení roušek ve vnitřních prostorech v Praze.

Teď jsou to zařízení pro seniory, konkrétně Alzheimercentrum, ale největším rizikem jsou kluby nebo akce, kde je možné se nakazit ve větším počtu osob.

Například, ale může to být zcela selektivní. Nemusí se to týkat klasických restaurací, ale jen barů a klubů, v kterých bude velké riziko nákazy.

Hlavně v příhraničních regionech hrají roli. Týkalo se to zejména Moravskoslezského kraje, a to nejen dolů, ale řady menších firem.

Určitě to bude filtr, protože někteří tito pracovníci nerespektují vůbec nic a je s nimi také těžké dělat trasovací pohovory, protože všechno negují. Riziko je dvojí: buď sem zavlečou virus ze své země, nebo ho šíří v ubytovnách, které jsou často ilegální a hygienické standardy v nich nejsou ideální. To je svým způsobem tikající bomba.

Bude podle mého docházet stále k drobným nárůstům, protože opatření byla rozvolněna po celé Evropě. Ale průběhy nemoci jsou mnohem lepší než na počátku. To nás naplňuje optimismem a nemusíme proto zemi uzavírat do tvrdého zámku. Musíme však udržovat nemocniční kapacity a být připraveni pro případ exponenciálního růstu. Pokud bude lineární, tak to není na škodu.