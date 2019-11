První záložák v Afghánistánu se osvědčil, armáda vyšle další

Premiéra to nebyla jen pro něj, i pro českou armádu bylo vyslání záložáka do válečné zóny novinkou. V zahraniční operaci zjistil, že vojenská medicína má řadu výhod, které mohou obohatit civilní záchranářství.

„Je rychlá, jednoduchá a má úspěch. To jsem si přivezl domů a s tím chci dále pracovat,“ řekl Právu Kolouch. Podle něj je sice fajn, že mají v Česku při výjezdu hodně přístrojů k diagnostice, ale nesmí to být na úkor času, než pacienta dovezou na sál.

Ve světě jde o zavedenou praxi. Např. Američané do misí posílají rezervisty zcela běžně. To dosvědčují i zkušenosti, které na amerických základnách pod Hindúkušem získal šéf pražských záchranářů. „Byla tam řada rezervistů, Američané mají mezi vojáky jen málo lékařů,“ řekl Právu záchranář.

V aktivních zálohách je lékař Kolouch už třetím rokem. Impulzem pro to, aby vstoupil mezi rezervisty, byly hlavně teroristické útoky v evropských městech, při kterých si uvědomil, že by se záchranářům v případě hromadného příjmu raněných hodily zkušenosti vojenských lékařů. „Záchranáři z těch evropských měst sami říkali, že záchranné práce by šly udělat lépe. A tehdy jsem se začal zabývat tím, že by bylo dobré mít tuto zkušenost, protože mezi třídicími systémy civilními a vojenskými je rozdíl. A tak jsem vstoupil do aktivní zálohy,“ řekl lékař, který v pražské záchrance pracuje už od školy.