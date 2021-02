První testy pro školy mohou být za měsíc od objednání, tvrdí dodavatel

Do školy by se měly podle vyjádření vládních politiků vrátit maturanti 1. března. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ve středu po jednání Ústředního krizového štábu řekl, že Česko chce využít právě Lepu testy, protože s nimi má dobré zkušenosti Rakousko.

Tamní školáci z prvního stupně se testují dvakrát týdně, starší žáci, kteří se při výuce střídají po týdnech ve škole a doma, v den svého nástupu do školy. Kdo test nepodstoupí, učí se na dálku. Školáci mají na lavici obálku s testem. V ní je tyčinka pro výtěr z nosu, a to u kraje nosní dírky. Po nakapání přiloženého roztoku na tyčinku je do čtvrt hodiny výsledek. Rakouské ministerstvo připravilo video s návody.

Podle ministerstva školství, které testování školáků v pondělí navrhlo vládě, by se do škol od 1. března mohly jako první vrátit závěrečné ročníky středních škol. Testovat by se mělo 98 000 žáků a 30 000 zaměstnanců škol. Podle Hamáčka by se testy měly nakupovat centrálně a hledá se cesta, jak je hradit z veřejného zdravotního pojištění. Zvažované Lepu testy stojí 130 korun.