Průzkum: Přibývá duševních onemocnění

Vyplývá to z průřezové studie výskytu běžných duševních onemocnění, jako jsou deprese, úzkosti a poruchy chování vlivem alkoholu, kterou v květnu a listopadu 2020 uskutečnil Národní ústav duševního zdraví.

Jeho slova ilustruje i příběh paní M. z Prahy, která loni přišla kvůli pandemii o práci v cestovním ruchu, a protože předtím žila a pracovala několik let v zahraničí, neměla v ČR nárok na podporu. Přišla ze dne na den nejen o veškeré příjmy, ale také o většinu sociálních kontaktů.

„Cítila jsem se zbytečná, neschopná a bezcenná, večer co večer jsem usínala s brekem. Několik měsíců jsem každý den přemýšlela o sebevraždě a sbírala k ní odvahu. Dodnes víceméně nechápu, jak to, že jsem to nedokázala udělat,“ svěřila se Právu M., jejíž totožnost redakce zná.