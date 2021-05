Průměrný důchod překročil hranici 15 tisíc korun

Vláda Andreje Babiše (ANO) při svém nástupu slíbila, že průměrný důchod do letošních podzimních sněmovních voleb dosáhne 15.000 korun. Prosadila v minulých letech dvakrát vyšší přidání, než nařizoval zákon. Loni to bylo o 151 korun a předloni o 300 korun. Podle zákona by se přidávalo v minulém roce průměrně o 749 korun a v předminulém o 600 korun.