Prodělali covid bez příznaků, zůstaly jim protilátky. Mají smůlu

V některých zemích, například v Rakousku , pozitivní test na protilátky platí jako potvrzení bezinfekčnosti. V ČR musí mít člověk negativní test, očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci po dobu šesti měsíců. Lidé, kteří nemoc prodělali bez jakýchkoliv příznaků a zjistili to zpětně, tak mají smůlu.

„Mně osobně naměřili v laboratoři takové protilátky, že bych se prý nemusel jít minimálně půl roku očkovat, naopak mi to nedoporučují,“ napsal Novinkám jeden ze čtenářů.

„V Rakousku funguje, že pokud máte test pozitivní na protilátky proti Covid19 nemusíte se 3 měsíce nijak testovat a fungujete bez jakýchkoliv omezení. V Česku se na nás úplně zapomnělo, a to se tu odhaduje minimálně přes milion lidi, kteří nevědomky covid-19 prodělali,“ dodal.

Podle staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je hladina protilátek jeden z aspektů, o kterém se diskutuje. „Je to otázka, která se vede i mezi odbornou veřejností. Zatím není shoda, jaká je průkazná hladina protilátek, které v čase klesají. Je těžké nastavovat bezpečnou hladinu protilátek, když nevíme, jaká má být,“ odpověděl Vojtěch na dotaz Práva.

„Vyšetřování protilátek jsme opakovaně žádali po ministerstvu zdravotnictví, aby přichystalo metodiku, jakým způsobem vlastně do boje s covid-19 vyšetřování protilátek zahrnout. My jsme přesvědčeni o tom, a máme to prodiskutováno s imunology, že vyšetřování protilátek má velký význam právě s narůstajícím počtem lidí, kteří prodělali covid-19, i s narůstajícím počtem očkovaných,“ řekl například na plénu poslanec KDU-ČSL a lékař Vít Kaňkovský.