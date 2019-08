Procenta srážejí ministři práce a zahraničí, tvrdí Foldyna

Vaše ústecká ČSSD vybídla k odchodu z vlády. Byl jste pro?

Já hlasoval pro vstup do vlády. Jen si myslím, že by ČSSD měla hrát ve vládě poněkud jinou úlohu, než ji hraje v tuto chvíli, zejména v zahraniční a sociální politice.

Takže chcete ve vládě zůstat?

V této chvíli nevyvolávám odchod z vlády.

Vaše nedávné vyjádření znělo jinak – že byste podpořil menšinovou vládu ANO bez ohledu na to, jak se ČSSD rozhodne. Předseda Jan Hamáček vám za to nepřímo pohrozil vyloučením. Jednal o tom poslanecký klub?

Bavili jsme se o mých postojích a já je kolegům vysvětloval. Vysvětloval jsem, že bych raději podpořil vládu ANO bez ČSSD, než aby byly předčasné volby. Protože vytvořit chaos umělou politickou krizí je chyba. Nepřijatelná by pro mě byla i vláda Pirátů a tzv. demobloku. Oponentura vůči mně byla. Ale žádné usnesení k tomu klub nepřijal.

Když se vám nelíbí politika ČSSD, nepřemýšlel jste znovu, že byste odešel?

Svými postoji se snažím zaujmout voliče, kteří nás dříve volili.

Nelíbil se mi způsob, jakým pan předseda odvolal kolegu Staňka. Myslím, že jsme si krizi vyrobili sami.

Ale strana teď působí nejednotně a přestáváte být čitelní.

O tom mohou rozhodnout stranické orgány a na to já jsem připraven. Já byl vždy přítelem kompromisů, ale dnes jsem zjistil, že už je nejde dělat, protože neoliberální a neomarxistický směr původní ČSSD likviduje. Stáváme se pro lidi nečitelnou stranou. Dříve to bylo čitelné. Politiku, kterou jsme dělali v 90. letech a která nás přivedla do Strakovy akademie, preferuji stále. Jsem přesvědčen, že politika má preferovat lidi, co chodí do práce nebo do ní chodili, to znamená seniory, ale ne plošně všechny.

Nedávno jste řekl, že by ČSSD měla vyměnit vedení strany. Na tom si trváte?

Důležité jsou volby a v nich jsme měli naposledy 3,95 procenta (květnové eurovolby). Nikoliv osm procent jako v průzkumech, i když i to je tragicky málo. To je hodnocení vedení. Zejména si myslím, že je to kvůli postojům ministrů práce a zahraničí.

Bylo správné, že místopředseda Šmarda vzdal nominaci na ministra kultury?

Ale když už jste trvali na Šmardovi tři měsíce, bylo správné, když poté vycouval?

V politice je možné všechno. U voličů nám to určitě nepřidalo. Ale jde o ten počátek. Správným krokem nebylo odvolání Staňka, čili nemuselo dojít ani ke jmenování Šmardy. Michal Šmarda to odůvodnil dobře, že lepší je být hlava v Novém Městě než být ocas v ČR. Já tomu rozumím.

Přidá vám na popularitě Lubomír Zaorálek, který neuspěl jako lídr ve volbách 2017, ale míří na kulturu?

Určitě se dá hledat negativní výčet, ale v této chvíli je to východisko. On ten resort určitě zvládne. Luboš je politický matador a kultura pro něj není neznámé téma. Ale ucelený pohled na soc. dem. v rámci spoluvládnutí by se měl změnit.

Lidi bychom měli bonifikovat za to, že chodí do práce a ke všemu vychovávají děti. Aby ti byli spokojeni.

Co vám vadí na zahraniční politice Petříčka?

Jeho politika je naprosto nevýrazná. Když se podívám na jeho postoje a způsoby, tak když tam bude sedět někdo z TOP 09, STAN nebo Pirátů, vyjde to nastejno.

Vymezil jste se i vůči ministryni Maláčové…

Hovořili jsme o věcech k rozpočtu. Já poukazoval na to, že bych se soustředil na konkrétní sociální politiku, protože vidím nedostatky ve zvyšování dávek. Strhla se diskuse, ale závěr nebyl žádný. Naším hlavním tématem nemůže být Andrej Babiš. Několikrát jsme akcentovali nesouhlas s Babišem a několikrát jsme zjistili, že jsme volby prohráli, ale on nic neztratil.

Co byste dělal jinak než Maláčová?

Výsledek je takový, že porodnost se nezvedá a znovu zvedáme dávky, které se týkají plošně všech, i těch, kteří nepracují a jen rodí děti. To není řešení. Lidi bychom měli bonifikovat za to, že chodí do práce a ke všemu vychovávají děti. Aby ti byli spokojeni. Ale my chceme zvednout hmotnou nouzi a životní minimum a to zvedá plošně všechny dávky.

Ale také by takový krok mohl pomoci lidem v exekucích.