Přístup Ukrajinců na pracovní trh i příspěvek domácnostem za jejich ubytování, schválil Senát

Jurečka již dříve upozornil, že se již objevily první pokusy o tzv. zastřené agenturní zaměstnávání Ukrajinců. Zdůraznil proto, že ukrajinští uprchlíci se zájmem o práci nebudou potřebovat zprostředkovatele, neboť poté, co obdrží příslušné vízum, budou moci pracovat bez pracovního povolení.

PŘEHLEDNĚ: Co schválila Sněmovna na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

PŘEHLEDNĚ: Co schválila Sněmovna na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Běženci s postižením či ve vyšším věku by pak podle předlohy mohli zdarma využívat sociální služby.

Předloha zavádí také pětitisícovou humanitární dávku, kterou by uprchlíci z Ukrajiny dostali automaticky. O další peněžitou pomoc 5000 korun měsíčně by už museli žádat, stát by ji vyplácel celkem až šest měsíců.