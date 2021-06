Nová výstraha: Po velmi silných bouřkách hrozí povodně

Výstraha platí od 18:00 do 4. hodiny ranní, a to pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský kraj, pro část Olomouckého a Moravskoslezského kraje a pro Vysočinu.

Nebezpečné mohou být ale také kroupy a blesky. Meteorologové proto doporučují zabezpečit okna, dveře, skleníky nebo volně položené předměty. Lidé by také neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce by měli snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.