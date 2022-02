Přehledně: Důvody, proč vláda tlačí pandemický zákon

Platnost pandemického zákona skončí 28. února, pokud by se ho nepodařilo novelizovat. Válek předpokládá, že i pro toto jedno opatření by vláda vyhlásila nouzový stav, pokud by Sněmovnou novela neprošla.

Pokud by novela neprošla, na testovacím místě by mohli lidé dostat papírové potvrzení, neexistovala by ale jejich centralizovaná databáze. Podobně je to podle ministra i s potvrzeními o očkování.