Předvolební námluvy začaly, Piráti odsouhlasili koalici se STAN

Debaty před hlasováním byly na straně Pirátů dlouhé a místy bouřlivé, zatímco Starostové už mají měsíc jasno o tom, že do vyjednávání o koalici s piráty půjdou.

Z analýzy vyplývá, že při společné koalici a zisku 26 procent by mohla koalice disponovat 59 mandáty. Odhady ale slibují i 30procentní volební zisk či vyšší. Podle analýzy nejsou zásadní neshody v programech obou stran a i ve voličských táborech je jen minimum odpůrců společné kandidatury. Předběžně se počítá s tím, že Piráti by měli 11 lídrů kandidátek a starostové tři.

Podle něj bude náročné hlavně vyjednávání o pořadí kandidátek. „Pokud jako my odsouhlasí začátek vyjednávání, tak je nám všem jasné, že končí úsměvy a začne tvrdé vyjednávání,“ řekl Právu.

Volby do Senátu

Volby do Senátu vyhráli Starostové

Volby do Senátu vyhráli Starostové Volby do Senátu

Dodal, že pro ně je ale zásadní, aby nechtěli piráti nastavit kandidátky podle celostátního klíče, ale podle síly v jednotlivých krajích. „Jejich představu o rozdělení 11 ku třem chápu jako jejich ideální. Také máme své představy a myslím, že je nám všem jasné, že o nich musíme vyjednávat,“ dodal Rakušan. Podle Bartoše by měly být všechny podmínky spolupráce doladěny před Vánoci, aby smlouvu mělo Celostátní fórum k dispozici na štědrý den a 8. ledna se mohlo v referendu rozhodnout.

Zatěžkávací zkouškou mezitím prochází druhý připravovaný předvolební blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 poté, co ODS prosadila s ANO snížení daní v nejisté době propadů státního rozpočtu. Ostatní strany zamýšlené koalice vystupovaly proti návrhu.

Podle pirátské analýzy by vznik navrhovaných koalic nemusel ještě vést k jasné převaze v dolní komoře. Odhady však vycházejí z rozdělení mandátů v roce 2017 a průzkumů z konce září. Podle nich by pravicový blok získal dohromady 49 mandátů a koalice pirátů se STAN 44. ANO by mělo 69 poslanců, ČSSD 15, komunisté 13 a SPD osm.