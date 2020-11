Praze to kazí regiony. Metropole by už klidně mohla otevřít obchody a restaurace

Zatímco nyní se ČR nachází na nejhorším, 5. stupni opatření a začíná pošilhávat po tom, že by se od příštího týdne mohla přesunout do stupně 4, který znamená mírné uvolnění v rámci zákazu volného pohybu osob i návrat části dětí a studentů do škol, Praha by si mohla dovolit i další rozvolnění.