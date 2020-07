Prahou jezdí pivní vlak. Cestovatelská klubovna láká nevšedními zážitky

„Říká se, že město, které nemá svou Expediční klubovnu, stojí za prd. Brno ji má a my samozřejmě chápeme, že z Prahy do Brna to je o hodně dál než z Brna do Prahy,“ píší na svých internetových stránkách brněnští organizátoři projektu VlakFest, kteří se rozhodli založit první Pojízdnou klubovnu také na pražských kolejích.