Praha ve válce developerů. Smlouvu na rekonstrukci Nádraží Holešovice musí podepsat do konce roku

Společný podnik s Prahou by měl být založen se společností Nové Holešovice Development, kterou vlastní firma Karlín Group, jejímž vlastníkem je podnikatel Serge Borenstein. Karlín Group ještě se společností Ungelt Group je vlastníkem strategických pozemků prostřednictvím firmy Kunitz Capital.

Původně měl mít druhou půlku ve společnosti Nové Holešovice Development americký právník a podnikatel Thomas Samii prostřednictvím v Česku registrované firmy Capital Alley. To, že Samii nakonec v projektu figurovat nebude, řekl na čtvrtečním zastupitelstvu náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) a Novinkám to potvrdil ředitel DPP Petr Witowski.

„Dlouhodobě považujeme za naprosto nepřijatelné, že by DPP měl vstoupit do projektu s privátní firmou, která má anonymní vlastnickou strukturu,“ kritizoval paradoxně svého koaličního partnera lídr Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09). Podnikatel Samii se do projektu nakonec zapojil skrze v Česku registrovanou společnost.