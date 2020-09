Praha se přes víkend zbavila dvou desítek nelegálních billboardů, které zaplavily město

Pražský magistrát se s reklamním smogem a nelegální reklamou snaží bojovat dlouhodobě. Většinou je to zdlouhavý proces, to ale nebyl tento případ. Jednadvacet kovových konstrukcí s reklamní plochou umístěných v různých částech Prahy odstranila městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) přes víkend.

Pokyn k tomu vydal radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Ten na pondělní tiskové konferenci uspořádané při příležitosti odstranění jednoho z billboardů na Radlické ulici uvedl, že zbývají odstranit už jen čtyři další poutače.

O nelegálních billboardech se radnice dozvěděla v pátek po jednání se starosty dotčených městských částí.

„Dotyčný vlastník zkusil na dnešní poměry nebývalou anarchii, kterou jako město nehodláme tolerovat. Je to stejné, jako kdyby si někdo na vašem pozemku postavil bez jakéhokoli povolení dům a začal ho dále pronajímat, aniž by splňoval jakékoli normy,” prohlásil Chabr s tím, že billboardy nebyly povolené, neexistují žádné platné nájemní smlouvy a jsou v rozporu se všemi pražskými předpisy.

Ředitel THMP Tomáš Jílek poznamenal, že konstrukce kvůli svému umístění navíc ohrožovaly řidiče. „Byl na víkend hlášen silný vítr a cílem bylo zabránit tomu, aby se některé ty billboardy ocitly na komunikaci. Některé poutače byly umístěné třicet centimetrů od kraje rychlostní komunikace a byly v rozporu s jakoukoliv legislativou,” doplnil pro Novinky Jílek.

Přes některé prý také nebylo vidět do křižovatek nebo byly nedostatečně ukotvené do země.

Společnost mluví o žalobě

Kdo je skutečným vlastníkem poutačů, není jasné, přestože na každé konstrukci je štítek s názvem firmy, která je provozovatelem a vlastníkem. Podle řady pražských politiků jde ale o tzv. schránkové firmy, tedy společnosti bez skutečného fyzického sídla. Na jednom z poutačů je například jako vlastník uvedená firma Dónde Estamos, což v překladu ze španělštiny znamená „Kde jsme”.

Společným jmenovatelem je ale českobudějovická společnost Eurobillboard, jež patří pod slovenský Fischer holding, která reklamní plochy pronajímá. Její jméno i s číslem je vylepeno na plochách. Jednatel společnosti Anton Fischer ale odmítl, že by Eurobillboard byl vlastníkem reklamních poutačů.

„Jsme jen pronajímatelé daných billboardů. Jsme reklamní agentura, která ty billboardy, a nejen ty, ale i stovky dalších po celé republice, pronajímá za nějakou provizi, ale žádný nevlastní,” sdělil Novinkám Fischer.

„Pokud se to odstranění týkalo nějakých billboardů, tak se to týká toho, kdo je tam postavil. Na každé konstrukci je označen vlastník a provozovatel a ten je ze zákona zodpovědný za to, že to tam umístil. Pokud to někdo udělal nelegálně, je třeba kontaktovat tu společnost,” vysvětlil s tím, že tedy není ten, kdo by měl na tyto otázky odpovídat.

Na problémy, které s tím jsou, si postěžoval starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09), který mluví o „zamlženém systému” a „parazitování na zákonech napsaných pro slušné podnikatele”.

Fischer také uvedl, že pokud město při odstraňování nedodrželo zákonný postup, budou po městě požadovat náhradu škody. Zároveň se firma bude dotazovat na důvody odstranění.

„Nemají objektivní důvod požadovat náhradu škody, pro nás to prostě nebylo legálně umístěno. Je to jejich postup, nelegálně obsadit prostor a pak zastrašovat samosprávy tím, že v případě odstranění budou požadovat náhradu škody,” popsal Novinkám zdroj z radnice, který je s problematikou obeznámen.

S nelegálními billboardy u silnic roky bojují i jižní Čechy

Radní Chabr slova o možném nedodržení zákonného postupu odmítl s tím, že město jednalo v zájmu veřejného zájmu ochrany zdraví občanů, tedy s oporou v zákoně, protože jak již bylo řečeno, poutače byly špatně a nebezpečně umístěné.

Podobné problémy již několik let řeší Jihočeský kraj, kde se snaží tuto nelegální reklamu řešit, a kde se to již dostalo do roviny právních sporů.

„Je to obrovský problém dohledat kontakt na někoho z těch společností, abychom jim mohli doručit písemnosti, upozornění a z hlediska správního řízení je velmi problematické činit nějaké kroky. Navíc, když to odstraníte, protože to třeba sebere vítr a ohrožuje to zdraví řidičů, tak do několika dní tam to zařízení stojí znova a znovu v ochranném pásmu a navíc čelíte dotazům, co jste s tím udělal a proč,” popsal jihočeský radní pro dopravu Jiří Švec (STAN).

O tom, že dotáhnout správní řízení do konce je velmi složité a samosprávy čelí obstrukcím, mluví i starosta Prahy 14 Vondra. Společnosti totiž podle něj v případě, že „odstranění skutečně hrozí, firma billboard o pár metrů posune a jede se nanovo”.

Praha připravuje další reklamní čistku

Regulaci reklamy má současné vedení Prahy v programu. Radní už v minulosti přijali pravidla pro jednotnou podobu a umisťování reklamy v centru města přilehlých oblastech, které spadají do památkově chráněné zóny. Před nedávnem také radní vypověděli 38 smluv na pozemky, na nichž reklamní firmy měly poutače o velikosti do osmi metrů čtvrtečních.