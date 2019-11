Praha platí za Hřibovy poradce půl milionu. Nejvíc v historii

Každý ze sedmi Hřibových poradců, kteří jsou na magistrátu zaměstnaní na hlavní pracovní poměr (HPP), tak od ledna do září 2019 vyšel magistrát v průměru na 70 tisíc korun (hrubý plat plus odvody zaměstnavatele).

Dohromady magistrát jen za sedm Hřibových poradců vydal od ledna do září přes 4,4 milionu korun, měsíčně 492 609 korun. K tomu odměny dalších dvou, kteří pracují na dohodu o provedení práce, vycházejí kancelář měsíčně na 60 800 korun.

Je logické, že volení zástupci potřebují nějaké poradce nebo asistenty. Myslím, že je to v rámci nastavených standardů

Podle Hřiba jde o běžné standardy, které se nevymykají tomu, na co vyšli poradci Béma , Svobody, Hudečka nebo Krnáčové. „Je logické, že volení zástupci potřebují nějaké poradce nebo asistenty. Myslím, že je to v rámci nastavených standardů,“ odpovídal na dotazy primátor na říjnovém jednání zastupitelstva.

Je pravda, že náklady na jednoho Bémova poradce byly vyšší než na Hřibova, a to až o 96 tisíc korun měsíčně, bývalý primátor za ODS si však např. v roce 2010 vystačil se třemi, a stáli tak magistrátní kasu měsíčně 288 813 korun.

Vzhledem k inflaci a obecnému růstu platů lze celkové náklady na poradce lépe porovnat s těmi, které kancelář vydávala za éry Krnáčové. V roce 2014 tyto náklady činily za čtyři členy týmu dohromady měsíčně průměrně 250 tisíc korun, o rok později 149 tisíc, v roce 2016 to bylo 155 tisíc, v roce 2017 pak 178 tisíc a poslední rok 2018 téměř 206 tisíc korun.

V dubnu poradkyně primátora Martina Vacková na dotaz Práva sdělila, že poradci pobírají tabulkový plat od 21 480 do 32 290 korun hrubého. Přesnou sumu včetně odměn sdělit odmítla. Část Hřibových poradců si kromě toho přivydělává i u pirátské strany. Vyplývá to ze smluv, které vede na internetu. Např. Vacková od prosince do dubna dostávala navíc 55 tisíc korun, od dubna 32 tisíc korun, Adéla Cinkaničová dostávala měsíčně od pirátů 13 až 23 tisíc, později 8 až 10 tisíc. Veronika Kubičková dostává od strany měsíčně 21 tisíc korun. V červnu navíc dostala jednorázovou odměnu 147 tisíc korun.