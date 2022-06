Pospíšil by měl jako zastupitel skončit, vyzval Čižinský

Podle Čižinského by bylo vhodné, aby Pospíšil rezignoval na mandát pražského zastupitele, a to kvůli tomu, že v kauze Dozimetr figuruje i jméno právníka Jiřího Fremra, který byl do pondělí Pospíšilovým poradcem. „Myslím, že by měl rezignovat a také by měl rezignovat z kandidátky, protože jinak je to velmi nevěrohodné,“ uvedl Čižinský.