Policejní dron s termokamerou v akci. V Brdech odhalil dva páry pod stanem

„Romantiku ve hvozdech přírody ukončil příjezd policejní hlídky,“ glosovala to mluvčí s tím, že dvě dvojice ve věku mezi 20 a 30 lety sice neměly rozdělané ohně, ale stanováním v CHKO porušili lesní zákon. Pokud by měly rozdělaný oheň, pokuta by mohla narůst až na 15 000 korun.