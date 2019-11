Pod Zimolou se houpe křeslo šéfa jihočeské ČSSD

„Nevíme, co si o současném vedení krajské ČSSD myslet,“ řekl Právu Miroslav Joch z krajského výboru strany a bývalý lídr v komunálních volbách v Českých Budějovicích.

Reagoval na informace, že Zimola ve spolupráci s radním Týna nad Vltavou Davidem Slepičkou žádají o registraci nového hnutí Změna 2020, aniž by o tom zpravil své kolegy a vysvětlil jim, co by mělo následovat.