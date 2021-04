Piráti rozjeli debatu o zvyšování daní. Jasno bude v květnu

„Za přípravu programu je zodpovědný resortní tým. Skutečně nebudu komentovat příspěvky na fóru,“ napsal Bartoš Novinkám.

Narážel tak na „řešení“, které pro následující vládu na fóru navrhl ekonom a příznivec strany Jiří Mittner. Mezi jeho návrhy je například „daň za Babiše“, tedy desetiměsíční dodatečná daň za období možného trvání daňového balíčku nad úroveň z roku 2019, zavedení progresivní daně u právnických osob ze současných 19 % postupně až na úroveň Rakouska (25 %) či Německa (30 %), či zvýšení daně z nemovitosti i u nekomerčních nemovitostí a použití výtěžku na podporu mladých při pořizování prvního bydlení.

Shoda: Vyšší zdanění komerčních nemovitostí a těžby surovin

Právě o zvýšení daně z nemovitosti ale před časem mluvil i sám Bartoš v rozhovoru pro deník E15. Zmiňoval nicméně pouze komerční sféru. „Přijde sem zahraniční firma, postaví tu halu a celkové zdanění té nemovitosti je dnes na úrovni sociálního pojištění jednoho zaměstnance, který dělá třeba právě v Amazonu,“ vysvětloval.

Zároveň odmítl, že by to snížilo přísun zahraničních investic. „Myslíte, že by je od toho odradilo, kdyby platili za komerční nemovitosti relevantní daně? Ne, není to tak,“ tvrdí Bartoš.

S návrhem podle něj přišli Starostové a nezávislí, s kterými hodlají v říjnových volbách do sněmovny vytvořit společnou kandidátku. Na otázku Novinek, o kolik by se mohla sazba zvednout a jaké další návrhy by chtěli prosadit, ale šéf STAN Vít Rakušan nereagoval.

Bartoš nyní podotkl, že v rozhovoru pro E15 představil jen několik návrhů, na kterých je už v rámci koalice shoda. Vedle zdanění komerčních budov šlo dále tedy třeba i o vyšší zdanění těžby nerostných surovin. Konkrétní parametry jsou však podle něj stále předmětem diskuse.

Wagenknecht: Nejdříve spořit na výdajích státu

Novinky se obrátili i na senátora Lukáše Wagenknechta (Piráti), který se ve vnitrostranické volbě uchází o nominaci na ministra financí. Z resortu má zkušenosti jako náměstek mezi lety 2014 až 2015 za vedení Andreje Babiše (ANO). Ten ho však kvůli sporům odvolal a nyní Wagenknechta označuje za svého nepřítele, jenž ho „udává v Bruselu“.

Wagenknecht zdůrazňoval, že by prostředky hledal zejména na výdajové stránce rozpočtu, a dále by rušil daňové výjimky. Až poslední na řadě by podle něj měly být změny daňového mixu, což představuje strukturu přímých a nepřímých daní. „Nelze nyní říkat, že jednu daň zvýšíme, muselo by se vypočítat, jaké to má dopady a pro koho,“ uvedl.

Podobně jako Bartoš tak poukazoval na to, že se jednotlivé body programu ještě finalizují, a musí být průnikem právě se STAN. Spolu s kampaní ho představí v květnu.

Pokud jde o změny daní, nejednalo by se však o první pirátských návrh, který by chtěl zvýšit daně nejenom pro korporace.

Piráti prosadili loni v rámci zmiňovaného daňového balíčku pozměňovací návrh o zdanění akcií a dalších cenných papírů nad 20 milionů korun. Doposud byly všechny příjmy z jejich prodeje od daně osvobozeny, nově mají být zdaněni progresivní sazbou ve výši 15 až 23 procent.