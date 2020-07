Petříček: Do Slovinska už můžou všichni Češi, v Chorvatsku riziko nevidím

Ano. Od dnešních brzkých ranních hodin nás Slovinsko vrátilo na seznam bezpečných zemí. Je to krok, který jsme očekávali delší dobu, a jsem rád, že omezení pro obyvatele Moravskoslezského kraje tímto odpadla a cestování do Slovinska je bez jakýchkoliv omezení.

Do Slovinska se dá jet bez negativního testu, Českou republiku vrátilo mezi bezpečné země Koronavirus

Chorvatsko je na našem seznamu vedené jako bezpečná země. Naši experti zatím nevidí přílišné riziko i s ohledem na to, že se jedná o lokální problémy, které nejsou přímo v těch turistických oblastech, kam míří nejvíce českých turistů.

Doufám, že se situace měnit nebude a že, stejně jako my děláme maximum proti šíření nákazy, tak i chorvatská vláda podniká celou řadu opatření. Ale je pravdou, že v dnešní době je velmi složité předvídat události více než několik dnů dopředu. Budeme nadále každý týden vyhodnocovat situaci ve všech evropských zemích. Další pátek budeme posuzovat, zda nedošlo ke změně.

Na seznam bezpečných zemí nás vrátila Ukrajina, nicméně z naší strany se nic nemění. Rozhodnutí z ukrajinské strany nyní umožňuje vstup českých občanů na jejich území, my ale nadále máme celou řadu omezení při vstupu Ukrajinců do Česka.

Máme úpravy v případě Bulharska, Rumunska a Portugalska, kde jsme zpřísnili podmínky pro pracovníky z těchto zemí. Primárně jsme chtěli zachovat možnost cestování pro turisty. Navíc nákazu do ČR ze zahraničí přivezlo skutečně úplné minimum cestovatelů.

Problémy hygienici naopak odhalili u zahraničních pracovníků. Proto pro tyto lidi, tedy pracovníky z Bulharska, Rumunska a Portugalska, Česko "zčervená". Znamená to, že do ČR budou moci přicestovat, musí se ale nechat otestovat.

V tuto chvíli jsou to v rámci Evropské unie Švédsko, kde dochází ke zlepšení a budeme vyhodnocovat návrat ke svobodnému pohybu. Stále platí červená pro Srbsko a Černou Horu, které jsme na seznam rizikových států zařadili minulý týden. Jednáme nyní o možnosti odstranění omezení pro cestování v případě Tuniska a Gruzie. Obě země vykazují dobrá čísla, ale v tuto chvíli neumožňují vstup našich občanů na jejich území. Budeme chtít uplatnit princip reciprocity.

Podařilo se to vyřešit. A jsem rád, že lidé, kteří spolu mají vztah, se budou moct po dlouhé době zase vidět. Inspirovali jsme se v Dánsku nebo Rakousku, kde už tento problém vyřešili. Od příštího týdne tak budou moci Češi pozvat své partnery ze zahraničí, ze zemí mimo EU do Česka, aby se po několika měsících viděli. Potřeba k tomu bude čestné prohlášení, ve kterém bude uvedeno potvrzení dlouhodobého vztahu a to, že přebírají za partnera určité závazky obdobné manželským párům.