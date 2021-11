Pár tisíc hotově a handicapovaní přišli o dotaci

„Přitom oni se tu naučí základní pracovní dovednosti a návyky. Současně se jedná o specifickou skupinu, s kterou na trhu práce nikdo neumí moc pracovat. A bohužel hrozí, že to, co jsme mnoho let budovali a co dává mnohým z našich zaměstnanců životní smysl, zanikne,“ popsala Tučková.