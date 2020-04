Otcové znovu míří k porodům

V době, kdy partneři k porodu nesměli, využívali rodiče podle Kopalové mnohem častěji takzvaného ambulantního porodu. „Znamená to, že pokud nebyly komplikace, mohla matka s dítětem zhruba osm hodin po porodu odejít domů. Byla spousta lidí, kteří prosazovali, že otec by měl být co nejvíc s dítětem hned od počátku, takže tuto možnost více využívali,“ dodala mluvčí nemocnice, v jejíž porodnici ročně přijde na svět okolo 1300 dětí.