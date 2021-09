Okamura: Druhé housle nikomu hrát nebudeme

Je SPD po volbách připravena aktivně vést jednání o vládě a případně se jí i účastnit?

Určitě.

Nedávno jste ale řekl, že vstoupíte do vlády pouze v případě, že ji nepovede Andrej Babiš. Jak si vaše vládní angažmá představujete?

Bylo to jednovětné vyjádření, které pak žilo svým životem, takže bych to rád upřesnil. My budeme jako vždy po volbách jednat se všemi stranami o volebním programu SPD. Tedy i s hnutím ANO.

Na základě svých dosavadních zkušeností jsem přesvědčen, že nelze jednat s Piráty, protože natvrdo prosazují přijímání migrantů, euro, diskutují o zdanění nemovitostí, chtějí zavádět třetí a další pohlaví…

My budeme jako vždy po volbách jednat se všemi stranami o volebním programu SPD. Tedy i s hnutím ANO. Na základě svých dosavadních zkušeností jsem přesvědčen, že nelze jednat s Piráty, protože natvrdo prosazují přijímání migrantů, euro, diskutují o zdanění nemovitostí, chtějí zavádět třetí a další pohlaví… Tomio Okamura

Jak se toto dá „zavádět“?

V červnu tu přece byl návrh pirátského poslance, aby z občanských průkazů zmizelo, jestli jste muž a žena. Tomuhle věnují desítky hodin. Zdůvodňovali to tím, že se někteří lidé necítí komfortně, protože se necítí být mužem ani ženou. Do toho předseda Ivan Bartoš řekl, že by mu nevadilo, kdyby byla Evropa za patnáct let muslimská.

To řekl někdy před dvanácti lety.

Potvrdil to na demonstraci s názvem „Uprchlíci, vítejte“, které se nedávno zúčastnil. S nimi tedy dohoda není možná. Ale zpátky k ANO: podle veřejně publikovaných průzkumů klesla důvěra ve vládu na dvacet procent.

To není nic osobního, ale připadá mi zcela logické, že kdyby byla možná vládní konstelace s hnutím ANO, tak budeme trvat na tom, aby nabídlo jiného kandidáta na premiéra.

Koho například?

To je na hnutí ANO. My jsme SPD a upřímně, program ANO je úplně jiný než ten náš. Pro nás je nepřekročitelná podmínka, že ve vládním prohlášení musí být schválení zákona o obecném referendu, včetně referenda o vystoupení z EU a NATO. To je klíčová věc, ze které neustoupíme, protože jsme vlastenecká strana.

Zákon o referendu byl vaší vlajkovou lodí už před čtyřmi lety při vyjednávání o vládě. Stejně jako zákaz propagace islámu. Nic z toho se vám prosadit nepodařilo.

Protože jsme opoziční strana, máme devatenáct poslanců. Proto chceme posílit. Pokud se občanům ČR náš program líbí, měli by nás podpořit, abychom měli víc poslanců a mohli víc prosazovat náš program, nejlépe ve vládní konstelaci.

Vůbec si neumím představit, že vám ANO na referendum o EU kývne.

Budeme prosazovat náš program, ne jiných politických stran, který je v rozporu s naším programem. Podle posledního průzkumu agentury STEM to vypadá, že by na SPD mohla záviset vládní konstelace. A to je přece rozdíl oproti stavu před čtyřmi lety, kdy tu existovaly jiné alternativy.

Předseda SPD Tomio Okamura poskytl 16. září 2021 deníku Právo rozhovor. Foto: Jan Handrejch, Právo

V okamžiku, kdy ostatní strany budou muset s SPD jednat, budeme mít lepší pozici a můžeme prosazovat naše klíčové programové body. Ať nikdo nepočítá s tím, že budeme hrát druhé housle. Buď budeme ve vládě, nebo v opozici.

Zákon o referendu, včetně možnosti referenda o vystoupení z EU či NATO, je pro nás zásadní a z toho neustoupíme. Bez nás možná vláda nepůjde udělat, a kdo s námi bude chtít jednat, musí nám v tomto bodě ustoupit.

Není takto SPD v politické izolaci? Mám pocit, že postupně přebíráte roli KSČM, která byla v opozici dlouhá léta a vlastně jí to vyhovovalo.

Máte pocit, že jsme v politické izolaci? Máme zastoupení ve vedení Sněmovny, máme předsedu hospodářského výboru, výboru pro bezpečnost. Lidé, kteří mají podobné vidění na konkrétní problematiku, sedí v radách České televize a Českého rozhlasu. Mně to tak rozhodně nepřipadá.

Minule nás volilo přes půl milionu voličů a od nich máme silný mandát. Jsme si vědomi toho, že v rámci jednání je potřeba dělat kompromisy. Víme, že nemůžeme prosadit sto procent programu. Tam, kde kompromis nebudeme dělat, je právě zákon o referendu.

Ostatní strany za námi čile chodí. Piráti chodí ke mně do kanceláře, abychom jim podpořili to a ono. Samozřejmě jsou politici, se kterými diskuse není možná, to je třeba paní předsedkyně TOP 09 Pekarová. To je člověk, se kterým se nedá jednat o ničem, ta jen aktivisticky vykřikuje. Tomio Okamura

V izolaci se necítíme, některé návrhy našich zákonů prošly. Ostatní strany za námi čile chodí. Piráti chodí ke mně do kanceláře, abychom jim podpořili to a ono. Samozřejmě jsou politici, se kterými diskuse není možná, to je třeba paní předsedkyně TOP 09 Pekarová. To je člověk, se kterým se nedá jednat o ničem, ta jen aktivisticky vykřikuje.

Které strany by s vámi tedy chtěly jít do koalice, když se necítíte v izolaci?

Hnutí ANO deklarovalo, že se chce bavit se všemi, my říkáme totéž. Na komunální úrovni jsme v koalicích s různými stranami, které také před volbami říkaly, že s námi nikdy nepůjdou.

Řada stran něco říká před volbami a pak, když mohou být u korýtka, svůj program úplně zahodí. Typickým příkladem jsou lidovci a ČSSD, a právě proto jsou v pozici, v jaké jsou, voliči si toho už všimli. Řada stran se chová plasticky – a právě tady je prostor pro SPD. Já nikdy nevyměním koryto ve vládě za program.

Andrej Babiš rád spolupracuje s plastickými stranami, protože si pak může dělat, co chce. Proto si vybral ČSSD. Tady se některé strany už třesou na to, být ve vládě. ODS už od loňského podzimu jedná s hnutím ANO o vládě, protože se třese na ministerstvo dopravy, kde jsou pro jejich sponzory největší kšefty.

Pokud ale skončíte v opozici a referendum neprosadíte, bude to vaše voliče další čtyři roky bavit?

My máme skvělé voliče, a i přes všechny antikampaně protičeských médií jsme neustále plus minus na svém. Z preferencí je evidentní, že volič chce, abychom prosazovali náš program.

Vyplatí se držet slovo, a to my držíme. Podívejte, jak dopadla ČSSD, která nedržela slovo. Podívejte se, jak dopadla KSČM. Dala se do holportu s Babišem, který prosazuje něco úplně jiného než komunisté, a její voliči to pochopitelně vidí. Když se zaprodáte a nedržíte slovo, lidi to poznají.

Když už mluvíte o ČSSD, poměrně hodně bývalých soc. dem. je dnes na čelných místech vašich kandidátek.

Jsem rád, že jste řekl „poměrně“. Nás v SPD je šest a půl tisíce a na kandidátkách máme stovky lidí. Z ČSSD je tam pouze několik lidí. Z mého pohledu jsou nejvíc vidět naše osobnosti, jako je Radim Fiala, Lucie Šafránková, Jan Hrnčíř nebo Jiří Kobza. Osobností v SPD máme obrovské množství. Několik málo lidí na kandidátkách máme z jiných stran, spočítal bych je na prstech jedné ruky.

Dříve jste řekl, že byste v budoucí vládě mohli chtít ministerstvo vnitra a školství. Kým byste je obsadil?

Pro nás je důležité mít ministerstva, kde můžeme prosazovat co nejvíce stěžejních programových bodů. Logicky bychom byli menší koaliční partner, takže bychom měli na výběr tři čtyři ministerstva. Resort vnitra je pro nás důležitý, bezpečí občanů je naše stěžejní téma. Není to jen migrace, jde i o vnitrostátní bezpečnost.

Nás by zajímalo ministerstvo financí, ale bylo tady už několik případů, kdy ho měl slabší koaliční partner a byl to problém. Restrukturalizovat státní rozpočet, škrtnout zbytné výdaje je zásadní úkol, protože během několika let narazíme na dluhovou brzdu a potom opravdu nebude na důchody. Na to je třeba připravovat se několik let. Tomio Okamura

Dále je to ministerstvo školství, kde bychom rádi zrušili inkluzi a vrátili se ke speciálnímu školství. Vzhledem k našemu euroskeptickému postoji by se nám líbilo i ministerstvo zahraničí. Je tam spousta agendy, kterou je třeba napravit.

Nás by zajímalo i ministerstvo financí, ale bylo tady už několik případů, kdy ho měl slabší koaliční partner a byl to problém. Restrukturalizovat státní rozpočet, škrtnout zbytné výdaje je zásadní úkol, protože během několika let narazíme na dluhovou brzdu a potom opravdu nebude na důchody. Na to je třeba připravovat se několik let.

Jaký byste na to měl recept? Zvyšovat daně, předpokládám, nechcete. Jak tu díru zalepit?

SPD zásadně odmítá zvyšování daní českým občanům a českým firmám. Je třeba škrtnout zbytečně drahé armádní nákupy, to je 60 miliard. Inkluze ve školství, tam je odhad úspor pět až šest miliard. Politické neziskovky. Podle NKÚ vláda Andreje Babiše vyplatila téměř miliardu proimigračním neziskovkám a nestarala se, jak ty peníze využívají. K čemu to je? To je další úspora.

Kde rezerva také je, je zdanění vyvádění zisků nadnárodních korporací. Když si v ČR majitel vyplatí zisk z firmy, podléhá to patnáctiprocentnímu zdanění.

U nás vydělávají miliardy a podle kvalifikovaných odhadů vyvádí až 300 miliard ročně. Nemusí to danit, přitom je to konkurent českým firmám. Tuto výjimku přijala vláda na nátlak EU Vladimíra Špidly (ČSSD). Neskutečně to zvýhodňuje korporace vůči českým firmám. My máme po Francii nejvyšší zdanění práce v EU. Zdanění korporací by přineslo 45 miliard.

Pak je tu digitální daň, která by se netýkala českých firem, ale gigantů typu Google a Facebook. V Rakousku už to zavedli, máme to spočítané. Pětiprocentní digitální daň by do rozpočtu přinesla tři miliardy korun. Chceme srovnat podmínky, občanům vůbec není potřeba zvyšovat daně. Chceme slučovat ministerstva, což by přineslo další úspory, a snížit platby solárním baronům.

Pokud se zdaní korporace, může se stát, že z českého trhu odejdou a ČR na tom bude nakonec bita. Zaměstnávají tu přece jen spousty lidí.

Nikdo odcházet podle mého názoru nebude. Jsme stabilní zemí ve střední Evropě, nadnárodní korporace zde uměle udržují nízkou mzdu. Z velké části zaměstnávají zahraniční dělníky a našim občanům řeknou, že pokud nechtějí pracovat za takhle nízkou mzdu, vezmou Rumuna nebo Bulhara. My naopak chceme srovnat podmínky. Odchodu zaměstnavatelů se nebojím, odejde jen pár vyžírků a vyčuránků, co nás tady ždímají.

Stát vyplácí peníze na vytvoření nového pracovního místa, a přitom tam nemají podmínku, aby zaměstnali Čecha. Co pak udělá ta firma? Osloví agentury a najme levné zahraniční dělníky. Okolo ubytoven pak roste kriminalita a lidé jsou zoufalí. My nesmíme být lacinou montovnou, ale zemí, která vyrábí výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Tomio Okamura

Dám vám příklad: stát vyplácí peníze na vytvoření nového pracovního místa, a přitom tam nemají podmínku, aby zaměstnali Čecha. Co pak udělá ta firma? Osloví agentury a najme levné zahraniční dělníky. Okolo ubytoven pak roste kriminalita a lidé jsou zoufalí. My nesmíme být lacinou montovnou, ale zemí, která vyrábí výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

Vaším předvolebním trhákem jsou levné potraviny, které nabízíte na vašich jarmarcích. Není ale fér lidem říci, že do marží se započítávají nájmy obchodů a mzdy zaměstnanců?

Usilujeme o potravinovou soběstačnost v základních potravinách, které lze produkovat na území ČR. Tím jen chci reagovat na lži, co šíří naši nepřátelé, že snad chceme v ČR pěstovat banány, lanýže a pomeranče. Všimněte si, že když je na trhu s potravinami česká konkurence, lidi to přijde levněji. Potravinová soběstačnost je i protiinflační opatření.

Jarmarkem jsme chtěli ukázat, že chceme posílit potravinovou soběstačnost. My nic neprodáváme, to ze zákona nejde. Vymysleli jsme jarmark a dali jsme prostor českým producentům, aby si to prodávali, za jaké ceny chtějí, ale také jsme chtěli, aby nám ty ceny nahlásili dopředu, abychom to mohli propagovat.

A řekli mi, že to jsou ceny, za které to prodávají nadnárodním hypermarketům. Což ukazuje na obrovské marže hypermarketů, ale také na to, za kolik jsou schopni čeští producenti prodávat, a ještě na tom něco vydělat.

Prolhaná média tehdy zatelefonovala farmářům, kteří řekli, že za tak nízké ceny prodávat nejsou schopni, ale někteří citovali i velké producenty, kteří naopak řekli, že to lze. Ano, všichni naši dodavatelé jsou větší producenti. Chtěli jsme rozproudit diskusi, zdali lze produkovat české potraviny za férové ceny, k velkému odporu nadnárodních řetězců. Čeští zemědělci velmi kvitují, že jsme první, kdo se jich zastal.

Psalo se, že všichni lídři kandidátek SPD přispěli na transparentní účet sto tisíc korun. Zavdalo to spekulace, zda si lídři nemusí své místo na kandidátce kupovat.

U všech politických stran kandidáti posílají peníze na transparentní účet. Tento typ dotazu je pomlouvání SPD. Je normální, že lidé přispívají.

Slyšel jsem, že se lídři dohodli, že si přispějí na svou vlastní kampaň v kraji. Všechno musí jít přes transparentní účty, vůbec to nejde do centrály. Nějaké částky přišly až po odsouhlasení kandidátek.

Předseda SPD Tomio Okamura poskytl 16. září 2021 deníku Právo rozhovor. Foto: Jan Handrejch, Právo

Sám dávám sto tisíc. Chcete říct, že jsem si zaplatil místo? Radim Fiala také. Zaplatil si svoje místo? A komu, když je spoluzakladatel SPD? Stejně tak Radek Rozvoral, Radek Koten, Honza Hrnčíř, všechno viditelní poslanci? To je takový nesmysl, že tomu snad vůbec nikdo nemůže věřit.

Dlouhodobě vystupujete proti plošným protiepidemickým opatřením a lockdownu. Máte pocit, že se pandemie dala zvládnout bez opatření, která přijaly téměř všechny země na světě?

Určitě ano. Švédsko mělo mnohem menší opatření než ČR, teď se rozhodli, že úplně rozvolní, a zvládli to. Dánsko má menší proočkovanost než Česko, také opatření uvolňují. ČR měla v mnoha parametrech nejtvrdší opatření v Evropě, měli jsme například nejdéle zavřené školy.

Otázka je, jak se u nás ta opatření v porovnání s jinými státy dodržovala.

Smutné je, že jsme atakovali první místa v počtu mrtvých. Je vidět, že vládou aplikovaná plošná opatření nefungují. Nyní jsem opět slyšel, tuším od Adama Vojtěcha, o „počtu pozitivních“.

Už to zase začíná. Počet pozitivních! Jako by dávno nevěděli, co říkám celou dobu, že počet pozitivních nerovná se počet nemocných. Jediným kritériem by měl být počet hospitalizovaných těžkých případů. Tomio Okamura

Už to zase začíná. Počet pozitivních! Jako by dávno nevěděli, co říkám celou dobu, že počet pozitivních nerovná se počet nemocných. Jediným kritériem by měl být počet hospitalizovaných těžkých případů.

To je sice pravda, ale je zřejmé, že křivka hospitalizovaných růst pozitivních případů kopíruje.

Dnes už víme, že drtivou většinu lidí, konkrétně mezi 80 a 90 procenty, covid neohrožuje na životě. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že je potřeba se zaměřit na ochranu a pomoc ohroženým skupinám. Ochrana nerovná se izolace a ohrožená skupina nerovná se senioři, to je dávno vyvrácený mýtus. Ohroženi mohou být i mladší lidé, když jsou třeba jinak nemocní.

O cílené ochraně ohrožených se hodně mluví, ale nikdo to ještě neaplikoval v praxi.

Už od loňského podzimu voláme po větším zapojení praktických lékařů. Vláda je sice zapojila, ale do přemlouvání k očkování. My ale říkali na základě doporučení odborníků, aby zdravotní pojišťovny motivovaly praktické lékaře k takzvaným kontrolním telefonátům. Praktik má třeba tisícovku pacientů, zná je nejlépe a ví, kdo je riziková skupina a kdo ne. Měl by jim zavolat a říct, že patří mezi potenciálně rizikové, a když se budou cítit hůř, mají okamžitě přijít.

Předseda SPD Tomio Okamura poskytl 16. září 2021 deníku Právo rozhovor. Foto: Jan Handrejch, Právo

Vláda neudělala pro ochranu ohrožených skupin nic, jen plošná opatření. My bychom se měli vracet do normálního života, je potřeba zrušit testování ve školách…

Testování ve školách už není, bylo jen na začátku školního roku.

A stálo to padesát milionů korun z veřejných peněz. Zjistili jsme, že je maximálně pár stovek pozitivních, což jsme mohli vědět už na jaře, v Rakousku to zjistili úplně stejně. Já volal pro to, abychom to neudělali vůbec. Nemělo to smysl, jen se někdo napakoval.

Nebylo testování užitečné právě v tom, že díky němu víme, že ve školách se nákaza tolik nešíří?