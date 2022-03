Odstřižení od SWIFT jen pro sedm bank? Česko bude chtít další sankce, řekl Fiala

„Je dobře, že EU jako celek a ve spolupráci s Velkou Británií, USA a Kanadou přistoupila i k odstřižení ruských bank ze systému SWIFT. Rozhodnutí by mělo zasáhnout významnou část ruského bankovního trhu,“ uvedl Fiala pro Novinky.

„Není to tak, že by tam seděl (český premiér Petr) Fiala s (francouzským prezidentem Emmanuelem) Macronem a hlasovali o konkrétních jednotlivých sankcích, to poté dělají až ti pod nimi,“ uvedl pro Novinky.