Očkovaný muž se nakazil. Jakou mutací, se neví

„Před třemi lety by mě to ani nenapadlo řešit s lékařem. Covid-19 jsem neprodělal a očkoval jsem se, jak nejdříve to bylo možné. Ale pak mě týden po návratu z dovolené začalo šimrat v nose, a jak mi ukázal antigen pozitivitu, neváhal jsem. Nechal jsem se otestovat PCR testem,“ popsal muž z Prahy s tím, že kdyby si měl test hradit, asi by si to rozmyslel.