Očkovaní mohou soutěžit o iPhone či tenisky, láká Babiš do nových center

„Je to pilotní projekt, takže uvidíme, jak to bude fungovat,“ poznamenal Babiš.

Babiš upozornil, že počty nakažených stoupají, a to zejména u mladších lidí ve věku 16 až 29 let. Zvýšený je podle něj i počet nákaz u dětí ve věku od 6 do 11 let.