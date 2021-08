Očkování blíž lidem – jak dál v prevenci šíření covidu-19

Podle Romana Krause, bývalého ředitele Fakultní nemocnice sv. Anny a stávajícího předsedy senátního zdravotnického výboru, je nutné udělat všechno pro to, aby se covid-19 na podzim nedostal opět mezi ohroženou skupinu obyvatel, která už nyní není dobře chráněna.

Společnost Podané ruce ve spolupráci s charitou a s Pardubickým krajem již v polovině června rozjela tzv. mobilní očkování i pro neregistrované. “Princip je jednoduchý,” vysvětluje Jindřich Vobořil. “Aby se zvýšila proočkovanost, je nutné přijet přímo až lidmi, až ‘pod nos‘. Mnoho lidí totiž nebude jezdit daleko do očkovacích center, složitě se registrovat a nechat si diktovat termíny. V Pardubickém kraji to jako první začali takto dělat a hned se to projevilo na vyšším zájmu lidí.”