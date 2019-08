Očima řidiče tramvaje: Stále ve střehu

„Problém s lidmi je každodenní. Jsem ve střehu pořád. Když se pohybuji po Praze a dojíždím do zastávek, tak jsem takový malý psycholog a koukám na cestující. Už zkouším odhadnout, jestli o mně ví, či neví,“ řekl Novinkám řidič tramvaje František Rattay. Podle něj hazardují při přecházení kolejí lidé každého věku.

I když Rattay s tramvají jezdí po metropoli 25 let, na rizikové chování chodců si dosud nezvykl. „Je to obrovský šok, protože tam je lidský život, a každý reaguje jinak, ale leknutí je tam obrovské. Co se vlastně mohlo stát, člověku dojde až později, když se uklidní. Vždy je však řidič rád, když tomu může zabránit,“ dodal.