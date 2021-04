Obce se bouří proti plánované vysokorychlostní trati

„Je nám strašně líto, že s námi nikdo nejedná. Jen diktují a vyhrožují paragrafy,“ poukázala na přístup státu starostka obce Kounice nedaleko Českého Brodu Miroslava Sochorová. „Úplně zapomínají, že tady žijí lidé. My pak budeme koukat na betonové monstrum, máme tady mít dvě trati a obchvat, který by měl být postavený ještě nad tratěmi. Beton nás obklopí ze tří stran,“ upozornila starostka.

„Nápad postavit trať vznikl už kdysi dávno, desítky let to leželo, až teď to někdo oživil a snaží se to projednat ve zkráceném řízení. Na všechno jsou krátké lhůty, málo času na připomínky,“ ukazoval na snahu státu potlačit odpor místních obyvatel starosta Dolních Chvatlin na Kolínsku Ladislav Beran. Tam navržená trasa protne ochranné pásmo u jejich zdroje pitné vody. Na Kutnohorsku vede dokonce přes přítoky Želivky, která je zdrojem vody i pro Prahu.