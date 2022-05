O nouzovém stavu se má rozhodovat ve čtvrtek

Vláda nouzový stav vyhlásila od 4. března v souvislosti s řešením uprchlické krize způsobené válkou na Ukrajině. Sněmovna jej následně prodloužila do konce května. Není prozatím jasné, o jak dlouhé prodloužení bude kabinet žádat, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tento týden naznačil, že by to mohlo být opět 30 dnů.