Nový šéf Milionu chvilek: Média jsou zavalena koronavirem, musíme hlídat vládu

O víkendu jste oficiálně nahradil ve funkci předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře, který oznámil, že vstupuje do politiky a zakládá nové hnutí. Věděl jste to nějak více dopředu, nebo to jeho prohlášení přišlo jako blesk z čistého nebe?

My jsme to konzultovali. Už zhruba před měsícem došlo uvnitř týmu k výměně role a nyní je tedy moje pozice předsedy oficiální. Pro Milion chvilek je to sice výrazná změna mediálně, ale pro naše fungování, záměry a cíle to žádná zásadní změna není, protože na tom se tímto nic nemění.

Vzpomenete si, kdy třeba poprvé začal Mikuláš Minář uvažovat o svém odchodu a založení nového hnutí?

Já to vím zhruba od toho léta, kdy to začal vážně zvažovat. Otázku, jestli Chvilky nepůjdou do politiky, nám pokládali lidé vždycky. To jsme odmítali a odmítáme i nadále, ale on osobně se prostě rozhodl, že to takhle bude.

Rok jste vyzývali ke spojení opozice a najednou dnes již bývalý předseda oznámí rok před parlamentními volbami, že založí vlastní hnutí. Není to možné brát trochu jako podraz na opozici, jak zaznívá z jejich řad?

To je otázka na pana Mináře. My jsme volali po tom, aby politici, kteří vyznávají demokratické principy, přišli s nějakým plánem, jak to udělat, aby Andrej Babiš (premiér a šéf vládního hnutí ANO - pozn. red.) nebyl ve vládě. Jedna z těch cest je spojování, ale zároveň to nejde bez nových vizí a nových osobností v politice. Co v tomto směru chce dělat Mikuláš, to je jeho věc. Jsem zvědavý, s jakým programem a lidmi přijde, ale nemůžu to hodnotit. On sám říká, že nebude tříštit opozici, jak to chce udělat, je na něm.

Netáhne vás to také k politice? Nemůžeme očekávat, že třeba za dva roky oznámíte něco podobného?

Ne. Přijde mi hodně důležité téma občanské společnosti a angažovanosti každého z nás ještě před politikou. Já osobně svou budoucnost vidím v roli evangelického faráře. To je neslučitelné podle mě s nějakou politickou funkcí.

Dobře. Co nyní bude se spolkem? Změní se něco pod vaším vedením na jeho fungování či směřování?

Je důležité začít víc zdůrazňovat to, že za Chvilkami je celá řada lidí a nejenom předseda. Důležití jsou zejména aktivní lidé z regionů, kteří budují komunity, organizují vlastní aktivity... Naše role je výrazná v propojování aktivních lidí a občanských iniciativ z celé republiky. Zároveň chceme pokračovat v monitorování toho, co se děje v nejvyšších patrech politiky a ve státní správě, protože máme velký dosah a vnímáme výrazně svou odpovědnost.

Mediální prostor je zavalen pandemií, což je v pořádku, protože to je důležité téma a jde o bezpečnost lidí, ale zároveň se v tom všem mohou ztratit některé závažné kauzy. A pokud od příštího týdne opravdu bude nouzový stav, tak vláda zase bude mít větší pravomoci a rychlejší schvalování, takže bude potřeba bedlivě sledovat, co se děje. A v tom chceme pokračovat i dál.

Takže nyní se považujete za takového hlídacího psa demokracie, jehož úlohu by měla plnit média, ale ta na to kvůli covidu podle vás nemají momentálně prostor?

Rozhodně. A zároveň chceme čím dál víc zdůrazňovat to, co znamená být aktivní občan. Třeba celé září jsme se snažili věnovat krajským a senátním volbám, o které obecně není velký zájem, a přitom jsou velmi důležité. To je třeba příklad pozitivní aktivity, které je ale spojená i s tím hlídacím apelem, protože jde o to, aby se už nerozšiřoval vliv hnutí ANO a nepokračovalo ztotožňování byznysu Andreje Babiše s naším státem, ale i rostoucí vliv některých extremistických hnutí.

Vzhledem ke koronavirové epidemii je pořádání jakýchkoliv akcí problémové. Řešili jste už, co budete dělat dál? Setkávání lidí je pro vás přece jen klíčové...

Jednou z možností jsou dlouhodobé kampaně zaměřené na konkrétní témata. Veřejná setkání jsou klíčová a chceme dál podporovat, aby se lidé aspoň v regionech mohli scházet. Byť samozřejmě teď není možné dělat nějaká velká setkání, tak vnímáme, že ten osobní kontakt a péče o společenství je základ, kdy si člověk uvědomí nějakou odpovědnost za druhé a za celek. A to je klíčové pro uvědomění si odpovědnosti za celou zemi, a proto je potřeba to podporovat. Je tu i nedůvěra mezi lidmi, k institucím, justici, státní správě. S tím je potřeba do budoucna pracovat, protože jinak se společnost rozpadne.

Andrej Babiš je spíše jen symptomem hlubších problémů ve společnosti. Benjamin Roll

Doposud jste pořádali demonstrace hlavně za nezávislost justice a za odstoupení premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho údajnému střetu zájmů. Objevila se nějaká nová témata, kterým by se Chvilky chtěly věnovat, nebo tyto oblasti stačí?

Myslím, že během těch let se ukázalo, že co se týče Andreje Babiše, tak nejvýraznější je jeho střet zájmů, který opravdu už dosahuje takového měřítka, který je neudržitelný a opravdu se tu děje ztotožnění jeho firem se státní správou, což je velmi nebezpečné. Jsem velmi zvědavý, jak se Evropská komise postaví k auditům, to může být výrazný moment. Ale zároveň se ukazuje, že Andrej Babiš je spíše jen symptomem hlubších problémů ve společnosti, a my chceme nadále působit tak, abychom obnovili ve společnosti demokratické hodnoty, na kterých náš stát stojí, nevytráceli se z veřejného prostoru a abychom zdůrazňovali čím dál více osobní odpovědnost každého z nás.

Takže i nadále bude hlavním tématem Andrej Babiš a apel na morální hodnoty v české společnosti. Něco dalšího přibude?