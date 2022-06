Německé tanky dostaneme s municí a budou se modernizovat. Náklady se nepočítaly

Podle Fajnora chce armáda modernizovat 15 tanků, které dostane, na verzi Leopard 2A7+, tedy stejnou, jakou by si měla armáda koupit. Při této modernizaci se však využije jen věž, kam se musí doplnit další pancéřování. Nové jsou podvozky i kanony s delší hlavní a další vybavení. Výhodou této nákladné přestavby u výrobce by bylo, že by armáda získala nejmodernější verzi a tanky by se sjednotily.

Menší modernizace by vedla k vytváření verzí, které nemá nikdo jiný k dispozici a rozhodně by nebyla levná. V Polsku se modernizace Leopardů 2A4 na verzi 2PL zahrnující zlepšení balistické ochrany a nový pohon věže i infrahled protahovala. Podle serveru Milmag úprava 142 tanků na verzi 2PL vyjde na 3,2 miliardy zlotých (17,3 mld. Kč). Modernizace jednoho tanku tak vyjde na více než 121 milionů korun.

Ministerstvo navíc přiznalo, že není zatím zpracována studie udávající celkové náklady na životní cyklus obou verzí tanků Leopard: „Rozhodnutí o pořízení tanků Leopard 2 v souvislosti se současnou bezpečnostní situací v Evropě předběhlo zpracování studie zaměřené pouze na tyto tanky. V současné době začínají jednání, výsledkem kterých bude i stanovení těchto nákladů pro oba typy tanku (2A4, 2A7).“

Modernizovaný polský Leoprad 2PL Foto: Kacper Pempel, Reuters

Ministerstvo má jen obecnou studii porovnávající tanky, jimiž by bylo možné přezbrojit naši armádu: „V souvislosti s rozhodováním o budoucnosti tankového vojska si AČR již dříve zadala studii, jejíž součástí bylo porovnání základních parametrů soudobých bojových tanků. Tank Leopard 2 byl jako v současné době nejrozšířenější typ tanku v rámci Evropy a NATO součástí tohoto porovnání.“

Armáda podle vyjádření mluvčího Jakuba Fajnora už dříve zvažovala, že by se mohla přezbrojit na německé tanky: „Tank Leopard 2A7 byl jedním z pravděpodobných typů tanků, které zamýšlela AČR zařadit do plánovaného průzkumu trhu. Rozhodnutí německé vlády darovat ČR tanky Leopard 2A4 je vhodnou příležitostí připravit AČR na možnost případného zavedení generačně nových tanků Leopard 2A7+ například po stránce připravenosti personálu, nemovité infrastruktury, opravárenských kapacit.“

Podle sdělení německých výrobců by bylo možné zahájit výrobu v řádu jednotek let od uzavření kontraktu. Po otevření linky by mohlo být měsíčně vyráběno několik kusů leopardů. Česko by si jich chtělo koupit asi 50.

Tanky jsou těžké

Ministerstvo přiznalo, že poslední verze tanků Leopard 2A7 o hmotnosti 64,5 tuny přesahuje možnosti stávající dopravní infrastruktury, ale že to vzalo v úvahu: „Dopravní infrastruktura ČR je postupně budována tak, aby vyhověla i požadavkům NATO na zabezpečení strategické mobility nejen jednotek AČR, takže musí odpovídat nejtěžšímu prostředku. V tomto ohledu můžeme uvést i to, že naše pontonové mosty unesou tanky Leopard 2 ve verzi A4. Verze 2A7+ je těžší, ale máme v plánu pořídit pontony standardu NATO s nosností nad 72 tun do roku 2026, kdy má být dle našich závazků vůči NATO vybudována těžká brigáda.“

Tanky Leopard 2A4 váží 55 tun, v Polsku zmodernizované na verzi 2PL pak 59 tun. Tanky M1A2 Abrams v poslední verzi SEP V3 váží 66,8 tuny. Pořízení abramsů bylo dříve odmítáno právě kvůli jejich velké hmotnosti, protože tuzemská dopravní infrastruktura byla budována na lehčí sovětskou techniku.

Velká hmotnost neznamená, že by tanky nešly přepravovat po klíčových železničních koridorech nebo dálnicích. Menší mosty by je však unést nemusely.

Podle ministerstva obrany není ani problémem, že leopardy i abramsy mají čtyřčlenné posádky s nabíječem, zatímco tanky T-72 měly automatické nabíjení a tříčlennou posádku: „AČR opustila osádky s nabíječem z důvodu vyřazení starších typů tanků (řady T-55), současné tříčlenné osádky jsou důsledkem rozhodnutí ponechat ve výzbroji jako základ tankového vojska tanky T-72.