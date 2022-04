Nejvyšší soud se zastal zklamaného klienta cestovky

Muž s manželkou a dvěma dětmi vyrazil na dovolenou do Bulharska v létě 2018. Za zájezd na dva týdny zaplatil 55 tisíc korun. Jenže už na místě opakovaně reklamoval služby hotelu jako neodtékající vodu ve sprše, jednotvárné a studené snídaně s omezeným výběrem a to, že pokoj je přímo nad venkovní diskotékou, kde byl hluk do 23. hodiny.